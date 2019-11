Drei Unfallfluchten im Bereich Obernburg

Ein noch Unbekannter Ford Fiesta-Fahrer ist am Montag, 18. November mit seinem Auto in der Weinbergstraße in Mömlingen gegen 19 Uhr aus einer Parklücke ausgefahren. Beim Rangieren hatte er eine Delle und diverse Kratzer in der Stoßstange des vor ihm parkenden VW Golf verursacht. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Fiestafahrer unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Azubi, der sich im Nachbaranwesen aufhielt, wurde durch Unfallgeräusche aufmerksam und konnte das Kennzeichen des flüchtigen Autos fotografisch festhalten. Die verständigte Polizei dürfte dank des Bildes vom Tatfahrzeug den Unfallverursacher, der einen Sachschaden von rund 2000 Euro anrichtete, ermitteln können.

Unfallflucht Wörth a.Main, Dr.-Konrad-Wiegand-Straße Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Montag Abend zwischen 17- und 18.30 Uhr ein vor dem Fitnessstudio in der Dr.-Konrad-Wiegand-Straße geparkten Seat Ibiza angefahren. Das unfallflüchtige Fahrzeug beschädigte beim Rangieren die Stoßstange eines grauen Seat. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Außenspiegel abgefahren Sulzbach a.Main, Spessartstraße Eine Unfallflucht ist am Montag Vormittag zwischen 09.30 und 10.45 Uhr aus der Spessartstraße in Sulzbach gemeldet worden. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer ist hier an einem grauen Pkw Nissan hängengeblieben. Hierbei wurde der elektrische Außenspiegel des Nissan Qashqai abgerissen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 700 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Fahrraddiebstahl

Erlenbach a.Main, Mainhausener Straße

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte ein Fahrrad der Marke Pegasus entwendet. Das grüne Rad war von seiner Besitzerin unverschlossen im Treppenhaus des Mehrfamilienhaus abgestellt gewesen. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 140 Euro.

(Polizei Obernburg/kick)