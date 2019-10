Drei Leichtverletzte nach Unfall in Aschaffenburg

Gegen 16 Uhr wollte ein 65-jähriger VW-Tiguan-Fahrer von der Hanauer Straße stadteinwärts fahrend nach links in die Müllerstraße abbiegen. Zeitgleich bog ein VW Golf, der stadtauswärts unterwegs war, nach rechts in die Müllerstraße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Frontbereich. Hierbei wurden die 50-jährige Mitfahrerin im Tiguan, der 33-jährige Golf-Fahrer und der 67-jährige Mitfahrer im Golf leicht verletzt. Alle drei wurden nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich musste teilweise für rund zwei Stunden gesperrt werden.

rah