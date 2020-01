Drei Leichtverletzte nach Unfall auf A3 bei Bischbrunn - Zwei weitere Unfälle folgen

Der Toyota des 53-Jährigen stieß zunächst gegen den BMW und schob diesen anschließend auf den Peugeot auf. Die drei Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt, sie wurden zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden liegt bei circa 18.000 Euro. Zur Abschleppung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Autobahn in Richtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Feuerwehren der Gemeinden Markheidenfeld und Esselbach, sowie das THW Marktheidenfeld unterstützten die Absicherungs- und Reinigungsarbeiten. Im entstandenen Rückstau ereigneten sich dann zwei weitere Auffahrunfälle, bei denen glücklicherweise kein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt wurde. Der Sachschaden liegt hier bei insgesamt rund 5000 Euro.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ves