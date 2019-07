Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Marktheidenfeld

Kurz nach 15 Uhr wollte der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades von einer Tankstelle in den Äußeren Ring einfahren. Dabei übersah er den aus dem Kreisel herannahenden 62-jährigen Fahrer eines Mercedes, der deswegen stark bis zum Stillstand abbremsen musste, um eine Kollision mit dem Kradfahrer zu vermeiden.

Hinter dem Mercedes befand sich die 27-jährige Fahrerin eines Opel Astra. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Daimler auf. Dabei erlitt sie einen Schock und wurde zur Behandlung in Krankenhaus nach Wertheim gebracht und dort stationär aufgenommen. Ein Schleudertrauma zogen sich auch der Mercedesfahrer sowie seine Beifahrerin zu. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Schürf- und Platzwunden am ganzen Körper zog sich am Sonntag, gegen 23:33 Uhr, ein alkoholisierter Radfahrer bei einem Sturz zu. Der 51-jährige Mann befuhr den Äußeren Ring stadteinwärts. Auf Höhe der Erlenbacher Straße stürzte er mit seinem Fahrrad. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens kam dem Verletzten zu Hilfe, der blutend am Boden lag. Dabei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Alkotest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,42 Promille ergab. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum Main-Spessart eingeliefert.

Joint in „Festivalaschenbecher“

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen angerauchten Joint führte am Montag eine 31-jährige Frau in einem am Gürtel getragenen „Festivalaschenbecher“ mit sich. Im Rahmen einer Personenkontrolle gegen 02:10 Uhr in der Kreuzbergstraße wurde die Frau angehalten. Der aufgefundene Joint wurde anschließend sichergestellt.

Geparktes Auto angefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Sonntag, in der Zeit von 16:50 und 19:30 Uhr, wurde ein in der Petzoltstraße geparkter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist in die rechte Front eines auf einem Parkplatz abgestellten grauen Skoda Octavia gefahren und hat sich anschließend entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 600 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 17-jähriger Zweiradfahrer nun mit einer Anzeige rechnen. Am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, stellte eine Polizeistreife bei einer Hinterherfahrt fest, dass ein Rollerfahrer mit etwa 40 km/h in der Raiffeisenstraße unterwegs war. Der junge Mann konnte lediglich eine Prüfbescheinigung zum Führen von Mofas (bis 25 km/h) vorweisen und ist damit nicht im Besitz einer für dieses Fahrzeug vorgeschriebenen Fahrerlaubnis.

Beim Rückwärtsfahren anderen Wagen übersehen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Beim Zusammenstoß zweier Autos entstand am Sonntag ein Sachschaden in Höhe von 6000 €. Ein Autofahrer fuhr gegen 14:50 Uhr rückwärts aus einem Grundstück in der Lengfurter Straße. Gleichzeitig wollte ein anderer Autofahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite wenden, sah den Rückwärtsfahrenden, blieb zwar auf der Straße stehen, aber es kam trotzdem zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Zwei Autoreifen zerstochen

Karbach, Lkr. Main-Spessart Vermutlich mit einem Schraubendreher o. ä. wurden die beiden Reifen der Beifahrerseite eines blauen Audi A 3 zerstochen. Der Wagen stand am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, während einer Veranstaltung in der Sporthalle in der Straße „Am Brübel“. Der Sachschaden wird mit 200 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Bauschutt abgeladen

Karbach, Lkr. Main-Spessart Irgendwann in den vergangenen drei Wochen kippten Unbekannte drei bis vier Kubik Bauschutt in einem Privatwald ab. Dabei handelte es sich vermutlich um die Überreste eines Hühnerstalls. Das Waldgebiet liegt im Grenzbereich Karbach/Erlenbach/Tiefenthal. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vor der Polizei

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart Mit 0,78 Promille ist am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, ein 63-jähriger Autofahrer im Graben gelandet und dann zu Fuß geflüchtet. Der Mann fuhr von Hafenlohr kommend in Richtung Marktheidenfeld offenbar zu schnell in eine Kurve vor dem Kreisverkehr, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte in einen Straßengraben. Dort blieb der Pkw seitlich auf der Beifahrerseite liegen. Eine Zeugin kam dem Mann zu Hilfe. Nachdem der Mann hörte, dass die Polizei benachrichtigt sei, flüchtete er zu Fuß in Richtung Main. Im Dickicht des Mainufers wurde er einige Minuten später von den Beamten aufgegriffen. Nach Durchführung eines Atemalkoholtests auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der Pkw wurde mittels eines Krans geborgen.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld