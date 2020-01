Drei Autos in Obernau verkratzt

Obernau. Ein unbekannter Täter verkratzte in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 11 Uhr die linke Fahrzeugseite von insgesamt drei Fahrzeugen. Betroffen sind zwei Mercedes und ein Chevrolet. Alle Fahrzeuge waren in der Bollenwaldstraße abgestellt. Der Täter verursachte mehrere tausend Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Reifen zerstochen

Mainschaff. Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 15 Uhr den hinteren rechten Reifen eines Renault. Das Fahrzeug war in der Gartenstraße abgestellt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg