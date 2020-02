Diskobesucher wirft in Aschaffenburg Glasscheibe mit Flasche ein

Der sichtlich alkoholisierte 21-Jährige wurde zuvor durch das Sicherheitspersonal einer Diskothek am Betreten der Lokalität gehindert. Seinen Frust ließ der junge Mann anschließend an einer Glasscheibe des dortigen Verkaufsraumes aus, indem er eine Bierflasche gegen diese warf. Die Scheibe ging daraufhin zu Bruch und der alkoholisierte Täter wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Fahrradfahrer fährt auf Auto auf und stürzt

Am Samstagmittag ereignete sich in der Seidelstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Fahrradfahrer. Die vorausfahrende VW-Fahrerin wollte im Kreisverkehr der Seidelstraße die Ausfahrt in das dortige Parkhaus nehmen, weshalb die 35-Jährige noch im Kreisverkehr halten musste. Dies bemerkte der 70-jährige Radler zu spät und fuhr auf das Heck des VWs auf. Durch den Aufprall stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Er wurde durch den hinzugezogen Rettungsdienst vor Ort behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Parkrempler flüchtet nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Am Samstag, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, parkte ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Großhandels in der Neuen Glattbacher Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er, dass sein Fahrzeug am vorderen, rechten Stoßfänger stark beschädigt wurde. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen gegen die Front des schwarzen Mercedes gestoßen ist und anschließend die Unfallörtlichkeit verließ. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun gegen den flüchtigen Unfallverursacher wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Unbekannter beschädigt geparkten Volvo

Gegen 10:30 Uhr am gestrigen Samstag musste ein 33-jähriger Volvo-Fahrer feststellen, dass sein Fahrzeug, das in der Karlstraße geparkt war, durch einen anderen, noch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Die Tatzeit ist auf den Zeitraum zwischen Freitag, den 07.02.2020 gegen 20:30 Uhr, und der o.g. Feststellungszeit einzugrenzen. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Volvo, der an der hinteren, linken Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun gegen den noch unbekannten Täter wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zwei Drogenaufgriffe im Stadtgebiet

Im Verlauf des vergangenen Samstages konnte die Polizei bei zwei Personenkontrollen Rauschgift auffinden. Zunächst konnte ein 23-Jähriger von einer Streifenbesatzung in der Seidelstraße dabei beobachtet werden, wie er sich einen „Joint“ anzündete. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte dieser sichergestellt werden. Dabei handelt es sich um eine geringe Menge Marihuana. Weiterhin wurde bei einem 18-Jährigen eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Der Mann händigte das Rauschgift bei einer Personenkontrolle am Kurt-Gerd-Kunkel-Platz freiwillig den Beamten aus. Die beiden jungen Männer erwarten nun jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt

Am gestrigen Samstag wurden der Polizei gleich zwei Beschädigungen von Fahrzeugen mitgeteilt. Zunächst wurde ein Sattelzug samt Auflieger, der in der Altenbachstraße in Obernau geparkt war, beschädigt. An dem Gespann wurden im Zeitraum von Freitag, den 07.02.2020 gegen 16:00 Uhr, und Samstag, den 08.02.2020 gegen 09:30 Uhr, mehrere Reifen zerstochen. Der Schaden an dem Mercedes-Sattelzug beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Weiterhin wurde in der Ziegelbergstraße ein geparkter Seat im Zeitraum von Donnerstag, den 30.01.2020 und Samstag, den 08.02.2020 an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden hier beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Schaukasten und Fensterglasscheibe beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter die Verglasung eines Ausstellungskastens und eine danebengelegene Fensterglasscheibe in der Weißenburger Straße. Die beiden Scheiben, die einem Lokal an der genannten Örtlichkeit gehören, wurden mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Schaden befindet sich im niedrigen, vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

