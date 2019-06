Dieburg: Versuchter Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

In der Zeit von Sonntag (02.06.), 15.00 Uhr bis zum Dienstag (04.06), 21.00 Uhr brach ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gabriele-von-Fechenbach-Straße ein. Auf bisher unbekannte Weise gelangte er in das Haus und begab sich in den Keller. Dort zerstörte er ein Schloss und betrat ein Kellerabteil. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Tatverdächtige, ohne Beute. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen