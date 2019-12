Diebstahlversuch in Lohr: Unbekannte montieren Werbeschild ab

Wie die Polizei meldet, entdeckte der Eigentümer die beiden und verfolgte die flüchtenden Täter. Diese ließen das Blechschild fallen und gaben Fersengeld.

Der Eigentümer teilte am Freitag mit, dass sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt ist. Er sei sehr verärgert über den Diebstahlversuch, sagte er auf Nachfrage: »So etwas gehört sich nicht, weder im öffentlichen noch im privaten Bereich.« Zwar sei die Polizei eingeschaltet, aber »es gibt einen Weg zurück«, so der Mann, der nicht namentlich in Erscheinung treten möchte. »Auch eine Entschuldigung ist möglich, die Täter wissen, wo sie das Schild gestohlen haben.«

Hinweise an die Polizei: ?Tel. 093 52 /8 74 10

fka