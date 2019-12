Diebstahl von Dekofiguren in Hausen

Der Hauseigentümer stellte am Sonntag vormittag gegen 11.00 Uhr fest, dass ihm zwei seiner im Vorgarten aufgestellten Dekofiguren entwendet wurden. Die grauen haben einen Wert von ca. 200 Euro.

Anwohner der Hauptstraße, die hier Verdächtiges bemerkt haben, werden um Mitteilung gebeten.

Sulzbach: Unfall im Berufsverkehr

Gegen 07.15 Uhr hat es am Montag früh in der Hauptstraße gekracht. Zur Unfallzeit fuhr ein Mespelbrunner mit seinem Pkw in der Jahnstraße und wollte von dort nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hier kollidierte er mit einem VW Crafter, dessen Fahrer aus Richtung Kleinwallstadt kommend auf der Hauptstraße unterwegs war. Der abbiegende Mespelbrunner dachte, dass der Crafterfahrer bei stockendem Verkehr das Abbiegen ermöglicht und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kollidierte er mit dem Crafter, dessen Fahrer laut Zeugen angehalten hatte, und verursachte hier insgesamt ca. 1000 Euro Sachschaden.

Obernburg: Bei Regen von Fahrbahn abgekommen

Gegen 08.00 Uhr ist es auf der B469 am Montag Abend zu einem Unfall gekommen. Ein Großheubacher wollte hier an der Ausfahrt Obernburg Süd, Fahrtrichtung Aschaffenburg; die B 469 verlassen. Hierbei kam er auf regennasser Fahrbahn in der Ausfahrt ins Rutschen, überfuhr ein links neben der Fahrbahn befindliches Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und kam dann mit seinem Hyunda in der Grünfläche zum Stehen. An Pkw und Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der junge Fahranfänger blieb bei dem Unfall unverletzt, sein Pkw musste von einem Abschleppdienst aus dem Gelände geborgen werden.

