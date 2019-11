Diebstahl im Schwimmbad Miltenberg

Im Bereich der Sauna wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, von einem Unbekannten der Inhalt eines Bademantels entwendet. Darin befanden sich, neben dem Spindschlüssel, ein Parkticket, die Saunaeintrittskarte und eine Perlenkette. Der Spindschlüssel konnte später in der Herren-Umkleide gefunden werden.

Angetrunkener in Gewahrsam

Kleinheubach: Einen gefährlichen „Schlafplatz“ suchte sich am Sonntagabend ein angetrunkener Mann. Kurz nach 19:30 Uhr fiel Passanten ein stark schwankender Mann im Siemensring auf, der sich trotz winterlichen Außentemperaturen auf dem Gehweg ablegte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der junge Mann allerdings schon „Ausruhen“ in unmittelbarer Nähe zum Bahngleis. Aufgrund der starken Alkoholisierung und hilflosen Lage wurde der 22-Jährige in Schutzgewahrsam genommen. Ein Alkotest war aufgrund seines Zustandes nicht möglich. Ob er nur Alkohol intus hatte, kann nicht nachvollzogen werden, da bei seiner Durchsuchung in der Oberbekleidung auch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden wurde.

Unfallflucht

Kleinheubach: Der rechte Außenspiegel eines geparkten VW´s wurde am Sonntag, gegen 16:45 Uhr, in der Römerstraße abgefahren. Der unbekannte Verursacher, vermutlich ein Ford / Focus-Fahrer, hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Starker Marihuana-Geruch wird Mann zum Verhängnis

Großheubach: Am Sonntag, kurz vor 14:00 Uhr, klingelten Beamte an der Wohnungstüre eines Mannes wegen einer Ermittlungssache. Als der junge Mann die Türe öffnete, schlug den Beamten ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei näherer Nachschau konnten über knapp 25 g Marihuana in der Wohnung aufgefunden werden. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizeiinspektion Miltenberg