Diebstahl einer Rüttelplatte in Gräfendorf

Das Gerät war zuletzt in der Baugolfstraße im Einsatz gewesen. Die blaue Rüttelplatte hat ein Gewicht von immerhin 206 kg und einen Zeitwert von ca. 2.000 EUR.

Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351/9741-0 auf den oder die Täter, die das Baugerät in ihren Besitz gebracht haben!

Gemünden-Schönau: Wildunfall

Am Donnerstagabend, gegen 17:45 Uhr, befuhr der 33-jährige Fahrer eines Pkw Citroen die Staatsstraße 2302 von Wolfsmünster in Richtung Schönau. Als ein Rehbock die Fahrbahn kreuzte, war es dem Fahrer nicht möglich, einen Anstoß mit diesem zu verhindern. Es entstand leichter Sachschaden von ca. 200 EUR am Fahrzeug. Das Wild flüchtete in den Wald.

Gemünden: Unfallflucht

Gestern Abend, im Zeitraum von etwa 19:30 bis 21.00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw Audi, der in der St.-Bruno-Straße vor dem Kreisseniorenzentrum geparkt war, vom Fahrer eines anderen Fahrzeugs angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr vermutlich die St.-Bruno-Straße bergab in Richtung Friedenstraße. Beim Vorbeifahren blieb er mit dem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel des Audis hängen und beschädigte diesen. An der Unfallstelle wurden Teile des Außenspiegels eines silberfarbenen Pkw Skoda Fabia oder Roomster aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer bzw. dessen Fahrzeug unter Tel. 09351 / 9741-0.

vd/Polizei Gemünden