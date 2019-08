Diebstahl aus Wohnanhänger in Alzenau

Sollte in diesem Zusammenhang verdächtigte Beobachtungen gemacht worden sein, wird gebeten diese Hinweise an die Polizei in Alzenau weiter zu geben.

Zwei Kleinunfälle

ALzenau. Am späten Mittwochnachmittag übersah eine Fahrzeugführerin die auf der Staatsstraße 2305von Kahl am Main in Richtung Mömbris unterwegs war, einen Pkw, welcher an der Einmündung zur Industriestraße in Alzenau verkehrsbedingt halten musste, und fuhr diesem auf. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500,-Euro.

Mömbris-Fronhofen. Am Mittwochnachmittag fuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin zu dicht an einem geparkten Fahrzeug vorbei und blieb mit ihrem rechten Außenspiegel an dem linken Außenspiegel desgeparkten Fahrzeuges hängen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 100,-Euro.

Polizei findet Marihuana

Alzenau. Bei der Kontrolle von Jungendlichen, welche sich in den Michelbacher Weinbergen am terroir f aufhielten wurde, ein kleine Menge von Marihuana aufgefunden. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Karlstein. Bei der Kontrolle eines jungen Mannes auf dem Mainuferweg in Karlstein wurde eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau