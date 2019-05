Diebesduo erbeutet Schmuck mit Zetteltrick

Gegen 10.30 Uhr sprach zunächst eine noch unbekannte Täterin die 84-Jährige vor ihrem Haus an. Unter dem Vorwand auf der Suche nach einer Kinderbetreuung zu sein, gab sie vor einen Zettel zu benötigen und bat die Seniorin um Hilfe. Schnell gesellte sich ihre Komplizin hinzu und beide begleiteten die Seniorin in ihre Wohnung. Im guten Glauben und abgelenkt durch die Suche nach Stift und Zettel, bemerkte die Seniorin nicht, wie eine der Diebinnen die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Dabei wurde die Unbekannte fündig und zusammen flüchtete das Duo anschließend in unbekannte Richtung. Die Täterinnen werden als etwa 31 bis 40 Jahre alt beschrieben und hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild sowie dunkle Haare. Während eine der beiden die Haare lang und hochgesteckt trug, hatte ihre Komplizin eine Kurzhaarfrisur. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 06151/969-0).

Polizei Südhessen/red