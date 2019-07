Im Laufe des Sonntags verschwanden in Albstadt drei Schafe von einer Wiese. Ein 60-jähriger Mann hatte um 18.30 Uhr das umzäunte Grundstück im Bereich der Freigerichter Straße aufgesucht. Dabei musste er feststellen, dass ein Schloss, mit dem ein Gartentor gesichert war, aufgezwickt worden war. Die drei Schafe, die auf dem Grundstück gehalten wurden, waren samt eines Wassereimers spurlos verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Vom Rad gestürzt Kahl

Kahl. Bei einem Verkehrsunfall in Kahl wurde am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin leicht verletzt. Die 29-jährige Frau fuhr um 13.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Seestraße. Während der Fahrt verfing sich ihre Hose in der hinteren Bremse, so dass sie zu Fall kam. Dabei zog sie sich Schürfwunden am linken Bein zu.

Unfall mit Dachs

Geiselbach. Am Sonntagmorgen um 07.30 Uhr kollidierte eine Audi-Fahrerin zwischen Westerngrund und Geiselbach mit einem Dachs. Fazit: Dachs tot, 1.500 Euro Schaden am Pkw.

Polizeiinspektion Alzenau