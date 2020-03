Diebe stehlen teure Messer aus Gemündener Möbelgeschäft

Wie bereits berichtet, entwendete bereits am Samstag, 8. Februar, ein bislang unbekannter Mann aus der Haushaltsabteilung eines Möbelhauses in der Würzburger Straße insgesamt 15 silberne Edelstahlmesser der Marke „Zwilling“ im Gesamtwert von 810,- Euro.

Am Dienstagnachmittag erkannte eine Verkäuferin einen der beiden Männer im Markt wieder und verständigte die Polizei. Zwischenzeitlich waren die beiden Männer jedoch bereits in unbekannte Richtung weggefahren.

Bei dem von ihnen benutzten Fahrzeug handelte es sich wahrscheinlich um einen dunkelblauen Pkw Kombi. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Eine Überprüfung des Warenbestands ergab, dass erneut drei Messer im Wert von 178,- Euro fehlten.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Tatverdächtiger 1:

Etwa 1,75 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, dunklerer Teint. Der Mann trug eine schwarze, längere Steppjacke und eine dunkle Hose.

Tatverdächtiger 2:

Etwa 1,80 Meter groß, etwa 49 Jahre alt, kräftig, ebenfalls dunklerer Teint. Der Mann trug eine schwarze Winterjacke.

Wer hat im Geschäft bzw. auf dem Parkplatz im Bereich der Würzburger Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise zur Person bzw. zum Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparkten Pkw angefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde ein im Baumgartenweg abgestellter Pkw angefahren. Der DaimlerChrysler war in Richtung Kolpingstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken am Pkw DaimlerChrysler hängen blieb.

Am beschädigten Fahrzeug konnten Kratzer und bläulicher Farbabrieb festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.800,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden