Diebe kommen durch den Wintergarten - Schmuck und Geld in Großheubach geklaut

Die rückwärtige Seite des Anwesens erreichten die Unbekannten von der Bachgasse kommend über eine Wiesenfläche. Die bislang unbekannten Täter betraten, so hatte es den Anschein, sämtliche Räume des mehrstöckigen Einfamilienhauses, öffneten Schränke und Behältnisse und durchsuchten diese nach Wertsachen. Die Täter entwendeten mehrere Halsketten und Ringe, sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Zeugen der Tat sind bislang nicht bekannt. Eine Absuche des Geländes verlief ergebnislos.

Wer am Samstagabend im Bereich der Mühlgasse etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/9450 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Polizei Miltenberg/Polizei Unterfranken/mkl