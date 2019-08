Diebe klauen mehere Hundert Euro aus Auto in Aschaffenburg

Am Mittwochmorgen, gegen 03:45 Uhr, bemerkte der Besitzer eines schwarzen BMW, dass sich mehrere unbekannte Personen an, den im Hohenzollernring geparkten, Fahrzeugen zu schaffen machten. Die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen mehrere Polizeistreifen vom Ort des Geschehens. Aus dem Pkw des 33-Jährigen verschwand ein Geldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wildpinkeln

Besonders dreist agierte ein 45-jähriger Mann am Dienstagabend, gegen 21:45 Uhr. Nachdem er in der Polizeidienststelle im Lorbeerweg als Beschuldigter in anderer Sache vernommen worden war, ging er zu Fuß auf den Bedienstetenparkplatz der Polizei und urinierte in die Grünfläche. Eine Streifenbesatzung beobachtete den Vorgang und bringt diesen zur Anzeige.

Kreis Aschaffenburg

Fahrerlaubnis unzureichend

Goldbach. Bei der Überprüfung eines Pkw mit Anhänger am Dienstag gegen 11:45 Uhr im Ortsteil Unterafferbach, stellte eine Polizeistreife fest, dass der 24-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war, welche er für das Gespann benötigt hätte. Der junge Mann konnte lediglich die Klasse B vorweisen. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird vorgelegt.

Trunkenheitsfahrt verhütet

Mainaschaff. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Im Trauenloh überprüfte eine Streifenbesatzung am Dienstag gegen 15:30 Uhr einen 81-jährigen Rentner, welcher auf dem Fahrersitz eines Fahrzeuges saß. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr, ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von knapp einer Promille. Deshalb wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Senior dadurch eine Geldbuße von mindestens 600 Euro und ein mehrmonatiges Fahrverbot erspart.

Auto angefahren und abgehauen

Hösbach. In der Zeit, zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in der Mühlstraße ein roter VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Fremdschaden von circa 1.200 Euro.

Unfallflüchtigen Lkw-Fahrer ermittelt

Mainaschaff. Am Dienstag, um 19:15 Uhr, setzte der 54-jährige Fahrer eines Lkw DAF im Kreuzäckerring mit seinem Lkw samt Anhänger zurück, um auszuparken. Hierbei drückte er die Motorhaube an einem geparkten Pkw Dacia ein und verursachte einen Schaden von circa 1.500 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher ins Industriegebiet, hängte seinen Anhänger ab und platzierte die Zugeinheit so, dass man die Kennzeichen nicht ablesen konnte. Zwei Zeugen beobachteten den Vorgang und verständigten die Polizei. Der Lkw-Fahrer aus einem südosteuropäischen Land konnte anschließend von einer Polizeistreife entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach Feststellung seiner Personalien und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten für den Strafprozess der Unfallflucht konnte er die Dienststelle im Lorbeerweg wieder verlassen.

Kind und drei Frauen bei Abbiegeunfall verletzt

Mespelbrunn. Am Dienstag um 18:40 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Pkw VW die Staatsstraße 2312, von Weibersbrunn kommend, in Richtung Hessenthal. Ihr entgegen kam eine 36-Jährige, welche mit einem Ford unterwegs war. Die 41-Jährige bog nach links in die Staatsstraße 2308, trotz Gegenverkehrs, in Richtung Heimbuchenthal ab und beide Fahrzeuge kollidierten heftig. Durch die Kollision erlitt die Unfallverursacherin schwere Verletzungen und musste mittels Helikopter ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden, ihre auf der Rücksitzbank mitfahrende 5-jährige Tochter wurde ebenfalls verletzt und zur Behandlung in die Kinderklinik Aschaffenburg verbracht. Die Ford-Fahrerin erlitt Prellungen und Schürfwunden und wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Die Beifahrerin im Ford trug ebenfalls Verletzungen davon und kam auch ins Klinikum Erlenbach. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Die Unfallstelle war für circa zwei Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde durch Kräfte der Ortsfeuerwehren abgesichert und der Verkehr geregelt.

Versuchter Einbruch

Mespelbrunn. In der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr versuchten unbekannte Einbrecher in ein Geschäft in der Brunnenstraße einzubrechen. Trotz mehrere Hebelversuche gelang es ihnen nicht, die Sicherungsvorrichtungen zu überwinden, so dass es beim Sachschaden von circa 500 Euro blieb.

Betäubungsmittelverstoß

Kleinostheim. Starker Marihuanageruch erweckte am Dienstag, gegen 23:30 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, welche anschließend einen 18-Jährigen in der Schulstraße kontrollierte. Hierbei kam eine geringe Menge Rauschgift zutage und wurde sichergestellt. Auch bei der anschließenden Wohnungsnachschau entdeckten die Ordnungshüter noch eine geringe Menge Marihuana und zogen dieses ein. Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wird vorgelegt.

