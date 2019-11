Diebe klauen in Frammersbach eine 150-Kilo-Baggerschaufel

In der Zeit von 19. - 21.10.19 wurde in Frammersbach-Habichsthal, Lkr. Main-Spessart, eine Baggerschaufel entwendet. Die Schaufel befand sich an einer Baustelle im Bereich der Aubachstraße und hat eine Breite von 140 cm und wiegt ca. 150 kg. Der Diebstahl wurde der Polizei erst Anfang November mitgeteilt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Fundfahrrad

Lohr. Im Bereich der Rexrothstraße in Lohr am Main wurde am Mittwoch ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke „Adventure“ gefunden. Das ältere Fahrrad befand sich in gutem Zustand, jedoch ohne Kette. Hinweise auf den Eigentümer liegen bisher nicht vor.

kev/Polizei Lohr