Diebe in Hafenlohr auf frischer Tat ertappt

Auf dem Gehweg sah er zwei Jugendliche, die das ihm gehörende Kleinkraftrad in Richtung Hauptstraße schoben. Er hielt daraufhin an und verwickelte die Jugendlichen in ein Gespräch. Als die Jugendlichen realisierten, dass sie mit dem Eigentümer des Kleinkraftrades sprachen, ließen sie dieses fallen und flüchteten zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Bis der Eigentümer sein Kleinkraftrad wieder aufstellte und sein Fahrzeug wendete, konnte er die Jugendlichen im Nahbereich nicht mehr feststellen. Anschließend fuhr er nach Hause und verständigte die Polizei. Die Polizei Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

Marktheidenfeld: Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der B8, wurde ein schwarzer Lupo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten mussten feststellen, dass der 34-jährige Auto-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Fahrzeugführer wurde erst vor wenigen Wochen wegen des gleichen Deliktes angezeigt.

Triefenstein: Unfallflucht

Am Dienstagabend um circa 18.30 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie ein Laster, beladen mit einem Bagger, der auf der Staatsstraße 2299 von Wertheim in Richtung Lengfurt fuhr an der Brücke in Lengfurt mit dem aufgeladenen Bagger hängen blieb. Nach dem Unfall stiegen sowohl Fahrer als auch Beifahrer aus und besahen sich den Schaden: Zwei herausgebrochene Betonstücke an der Brückenunterseite. Beim unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen orange-farbenen Laster, Modell evtl. Mercedes Actross mit blauem Container und einem gelben Bagger auf der Ladefläche. Der Fahrer des Lasters war circa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte kurze braune Haare und trug eine orangene Latzhose. Sein Beifahrer war circa 45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte eine Glatze und einen grauen Vollbart. Hinweise auf das Fahrzeug oder die beiden Insassen erbittet die Polizei Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/red