Diebe finden in Babenhausen keine Beute

Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in die beiden Fahrzeuge. Erbeutet haben sie nach ersten Erkenntnissen aus diesen jedoch nichts. Bereits am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, habe ein Zeuge einen Mann beobachtet, deraugenscheinlich versucht haben soll eine Autotür in der Berliner Straße zuöffnen. Der Mann setzte anschließend seinen Weg in Richtung Rodgaustraße fort.

Ob der etwa 1,75 Meter große Mann, der mit einer grünen Kapuzenjacke bekleidet war, mit den beiden Taten in Verbindung steht, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können (06151/969-0).

vd/Polizei Südhessen