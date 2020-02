Diebe erbeuten hochwertige Werkzeuge

Unbekannte Autoknacker haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Franz-Schüßler-Straße einen Kleintransporter der Marke Citroen Jumper aufgebrochen und hieraus diverse hochwertige Werkzeuge und Maschinen der Marke Hilti entwendet. Der Citroen war von einem Handwerker dort nach Feierabend Höhe Fußgängerüberweg geparkt worden.

Auch in Kleinwallstadt schlugen möglicherweise die gleichen Täter zu. Au der Plattenbergstraße Ecke Blumenstraße wurde ebenfalls der Aufbruch eines Handwerkerfahrzeuges gemeldet. Hier brachen die Täter einen weißen Kleintransporter eines Sanitärfachbetriebes auf. Der Wert der hier aus dem Transporter entwendeten Maschinen beträgt mehrere Tausend Euro. Beide Geschädigte stellten am frühen Morgen, als sie zur Arbeit fahren wollten, den Aufbruch ihrer Fahrzeuge fest. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Gewerbsmäßigen Ladendieb erwischt

Erlenbach. Einen gewerbsmäßigen Ladendieb haben Fahnder der VPI Aschaffenburg am Donnerstag auf der BAB A 3 aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war am Mittwochvormittag in Erlenbach in einem Drogeriemarkt aufgefallen, als er im Markt diverse Elektroartikel, USB-Sticks und Kosmetika, mitgehen ließ. Der Ladendieb wurde hier zwar vom Personal beobachtet und gestellt, konnte aber mit seinem auswärtigen Pkw vom Parkplatz des Marktes flüchten und mit seiner Beute im Wert von über 400 Euro entkommen. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Einer Streife der VPI Aschaffenburg fiel am Donnerstag das Fahrzeug des Diebes auf. Die Beamten konnten den 31-jährigen Fahrer anhalten und überprüfen. Bei der Nachschau im Auto des Diebes fanden die Beamten originalverpackte Ware im Wert von über 4000 Euro vor. Der ertappte Dieb räumte ein, die Ware in Erlenbach und weiteren Märkten im Raum Frankfurt entwendet zu haben.

Autokäufer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Klingenberg. Ohne die erforderliche Zulassung und ohne Fahrerlaubnis ist ein Autoaufkäufer am Freitag früh gegen 01.40 Uhr in der Brückenstraße von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen worden. Den Polizeibeamten war zu früher Stunde ein VW Touareg aufgefallen, der mit französischen Kennzeichen versehen war. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnte der Fahrer lediglich eine afrikanische Fahrerlaubnis vorzeigen, weiterhin stellte sich heraus, dass er sein am Vortag in Klingenberg erworbenes Fahrzeug der Einfachheit halber nicht zugelassen, sondern mit einem französischen Kennzeichen ausgestattet hatte. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der aus Köln stammende Aufkäufer ebenfalls nicht mehr. Seine Versuche, seine Identität durch Falschangabe von Personalien zu verschleiern, scheiterte. Die eingesetzten Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Autokäufers und nahmen ihn vorläufig fest, bis seine Identität überprüft werden konnte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwartet u. a. eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte, gemeinsam mit seinen Landsleuten, die ihn beim Autokauf begleitet hatten, am Freitag Vormittag seine Heimreise antreten, nachdem die erforderlichen Zulassungsformalitäten für das gekaufte Fahrzeug beim Landratsamt Miltenberg durchgeführt wurden.

Angetrunken unterwegs

Wörth. Einen alkoholisierten VW-Fahrer haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag Abend gegen 21.50 Uhr in der Landstraße aus dem Verkehr gezogen. Der Wörther war beider allgemeinen Verkehrskontrolle durch leichten Alkoholgeruch aufgefallen. Hierauf überprüften die Beamten den VW-Fahrer, ein Alcotest ergab dann 0,62 Promille. Den

Innerorts überholt-mit Überholtem kollidiert

Erlenbach. Glimpflich ist ein Unfall verlaufen, der am Donnerstag gegen 14.10 Uhr aus der Mechenharder Straße in Mechenhard gemeldet worden ist. Ein junger Erlenbacher hatte hier innerorts, von Erlenbach kommend, Höhe Sportplatz begonnen, einen vor ihm fahrenden Pkw Opel Insignia zu überholen. Als der Mercedesfahrer einen entgegenkommenden Audi A6 bemerkte und eine Kollision drohte, steuerte er mit seinem Mercedes nach rechts und krachte hierbei in die linke Fahrzeugseite des überholten Opels. Eine Kollision mit dem Gegenverkehr konnte er so zwar verhindern, allerdings entstand beim Zusammenstoß mit dem Opel erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeiinspektion Obernburg