Diebe bocken Auto auf und schrauben alle vier Räder ab

Bad Mergentheim: Auto aufgebockt und Räder geklaut

Alle vier Räder eines C-Klasse-Mercedes stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bad Mergentheim. Um die Räder abmontieren zu können wurde der Daimler auf Knochensteine aufgebockt. Der Wagen stand auf einer Abstellfläche eines Autohauses in der Igersheimer Straße. Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990.

Wertheim-Bettingen: Große Beute

Den Diebstahl einer größeren Menge von Bekleidungsstücken konnte das Sicherheitspersonal eines Geschäfts in Wertheim-Bettingen verhindern. Die Angestellten bemerkten, dass eine Frau sich von einem Mann mehrere Bekleidungsstücke zur Umkleidekabine bringen ließ. Dann verließ das Paar den Store, ohne etwas zu bezahlen. Die Security-Kräfte verfolgten die beiden bis zu ihrem BMW. Als sie sich den Inhalt der von den beiden mitgeführten Tasche anschauten, fanden sie elf entwendete Kleidungsstücke in einem Gesamtwert von knapp 700 Euro. Außerdem führte die Rumänin ein Spezialgerät zum Entfernen der Sicherheitsetiketten mit. Bereits drei Stunden vor diesem Fall ertappte Security-Personal einen Mann und eine Frau, nachdem sie in drei Läden Kleidung in einem Gesamtwert von über 400 Euro hatten mitgehen lassen. Die 18-Jährige hatte ihr Baby, das in einem Kinderwagen lag, dabei. In diesem Kinderwagen hatte das Duo die Beute versteckt. Auch die deutsche Frau hatte ein Gerät zum Überwinden der Sicherheitsetiketten dabei.

Wertheim: Nach Unfall geflüchtet

Über 1.000 Euro Sachschaden ließ ein Unbekannter nach einem Unfall am frühen Mittwochabend in Wertheim zurück. Eine 55-Jährige parkte ihren Ford kurz nach 17 Uhr in einer Tiefgarage in der Bismarckstraße. Als sie um 18.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, hatte dieser einen Schaden am linken vorderen Kotflügel. Zum Zeitpunkt, als die Frau den PKW abstellte, stand auf einem Stellplatz links ihres Autos ein dunkler Van oder SUV, der als Verursacherfahrzeug in Frage kommt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Revier in Wertheim melden möchten.

Lauda-Königshofen: Zweieinhalb Promille

Ein Betrunkener, der die Kunden einer Tankstelle in Lauda-Königshofen belästige, wurde der Polizei am Donnerstagabend gemeldet. Die Beamten trafen den stark schwankenden Mann vor der Tankstelle an. Der 40-Jährige kam auch immer wieder auf die Fahrbahn. Da er nicht mehr sagen konnte, wo er wohnt, mussten ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zweieinhalb Promille. Er durfte dann gegen eine Transport- und Übernachtungsgebühr seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

A 81/Lauda-Königshofen: Autofahrerinnen verletzt

Zur ambulanten Behandlung musste der Rettungsdienst am Mittwochvormittag eine Autofahrerin nach einem Unfall auf der A 81 in eine Klinik fahren. Die 20-Jährige befuhr die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen geriet ihr BMW ins Schleudern, prallte in die rechten Schutzplanken und wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeworfen. Dort blieb er auf dem linken Fahrstreifen stark beschädigt stehen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt über 20.000 Euro. Fast zeitgleich schleuderte zwischen der bayrischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim der Ford S-Max eines 40-Jährigen gegen die Leitplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Mann hatte Glück, er erlitt keine Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Bereits eineinhalb Stunden vorher geriet der Mercedes einer 22-Jährigen am Ende des dreispurig ausgebauten Taubertalaufstiegs offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und stieß mit so großer Wucht gegen die Mittelleitplanke, dass er auf den rechten Fahrstreifen zurückgeworfen wurde. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand Totalschaden.

kev/Polizei Heilbronn