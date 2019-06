Dieb versucht Fahrzeugantenne in Marktheidenfeld zu stehlen

Es handelt sich hierbei um eine Antenne, die von innen mit dem Dach des Fahrzeugs verschraubt ist. Es löste sich aber lediglich die Abdeckkappe, die der Täter dann auch entwendete. Offenbar beim Versuch, die komplette Antenne abzureißen beschädigte der Langfinger das Fahrzeugdach.

Der Wert der Beute beträgt nur rund 40 Euro. Der Schaden am Fahrzeug ist nach Firmenangabe auf rund 2000 Euro zu beziffern.

Parkrempler - Verursacher fährt weg: Kreuzwertheim

Auf dem Aldi Parkplatz in Kreuzwertheim, direkt hinter den beiden Behindertenparkplätzen wurde ein neuwertiger Mercedes an der linken hinteren Seite durch ein anderes Auto gestreift. Die Besitzerin des Wagens war am Montag, 24.06.2019, von 16.30 bis 16.45 Uhr beim Einkaufen. Der Verursacher des Schadens fuhr einfach davon. Die Polizei konnte entsprechende Fremdfarbe bei der Unfallaufnahme feststellen. Es dürfte sich demnach um ein rotes Fahrzeug handeln. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe bei rund 3000 Euro.

Für die weiteren Ermittlungen bitte die Polizei Marktheidenfeld um Zeugenhinweise.

Vorfahrt missachtet: Kreuzwertheim

Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, krachte es in Kreuzwertheim an der Einmündung Lengfurter Straße/Staatsstraße 2315. Ein Auto-Fahrer bog an der Einmündung in Richtung Wertheim ab und übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug, das auf der Staatstraße in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver konnte der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er fuhr dem Unfallverursacher frontal in die Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Wagen nach rechts abgewiesen und kam schließlich auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Ein Verkehrszeichen wurde dabei auch noch beschädigt.

Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.

Polizei Marktheidenfeld/ienc