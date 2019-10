Dieb klaut Jacke und Schal in Aschaffenburg

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, entwendete ein Mann aus einem Bekleidungsgeschäft in der Steingasse eine Jacke und einen Schal. Der Mann wurde hierbei von einer Verkäuferin beobachtet, woraufhin er sich entfernte. Der Verkäuferin gelang es noch, dem Mann die gestohlene Jacke im Wert von über 140 Euro zu entreißen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte weiter in Richtung Schloss. Der daraufhin abgesetzte Notruf führte leider nicht zur erwünschten Täterfestnahme. Aufgrund der genauen Täterbeschreibung war es jedoch einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg möglich, den Mann über 1,5 Stunden später im Bereich des Hauptbahnhofes zu erkennen und zu stellen. Hierbei trug er sogar den neu ergaunerten Schal bei sich. Seine Beute wurde sichergestellt und konnte dem Eigentümer übergeben werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

kev/Polizei Aschaffenburg