Dieb klaut Hemd aus Miltenberger Laden

Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, entnahm ein bisher unbekannter Mann ein Herrenhemd aus der Auslage eines Geschäftes in der Hauptstraße und versteckte dieses unter seiner Jacke. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte daraufhin die Verkäuferin. Diese sprach den Unbekannten an, worauf der Langfinger die Ware zurückgab und verschwand. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 160 cm groß, schlanke Figur, ca. 30 Jahre alt, sprach gebrochen deutsch; er war mit einer schwarzen, längeren Jacke und dunkler Hose bekleidet.

Sachbeschädigung

Stadtprozelten. Unbekannte beschädigten zu einem nicht eingrenzbaren Zeitpunkt die Einwurf-Klappe eines Elektro-Schrottcontainers, welcher “Am Dreispitz“ abgestellt ist. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Polizei Miltenberg