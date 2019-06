Dieb in Arztpraxis: Unbekannter stiehlt Geld aus Portemonnaie

Gegen 11.20 Uhr bat der Unbekannte zunächst die Mitarbeiterin an der Rezeption um Wechselgeld. Hilfsbereit nahm sich die Angestellte seinem Anliegen an, holte ihre Handtasche aus der Abstellkammer und wechselte dem Mann einen 50 Euro Schein. Nachdem der Täter nun den Ablageort der Tasche kannte, schnappte er sich offenbar in einem unbeobachteten Augenblick, das gesamte Bargeld aus dem Portemonnaie der hilfsbereiten Frau und flüchtetet aus der Praxis. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Jeans und einem kurzärmeligen, hellen Oberteil bekleidet.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer konnte die beschriebene Person beobachten oder kann Hinweise zu der Identität des Mannes geben? Alles Sachdienliche wird an die Beamte unter der Rufnummer 06071/96560 erbeten.