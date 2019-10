Die frühe Streife fängt den Einbrecher: Festnahme gegen 4.15 Uhr in Hanau

Polizeibeamte nahmen am frühen Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Der Tipp zu dem Einbruch gegen 4.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Höhenstraße kam von einem aufmerksamen Zeugen. Der Täter hatte eine Scheibe an der Haustür zertrümmert und mehrere Räume des Domizils durchsucht. Es wurde Schmuck ein etwas Bargeld gestohlen. Die herbeigeeilten Streifen fassten schließlich den 47-Jährigen und stellten Schmuckstücke sicher. Der Beschuldigte wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl aus Baden-Württemberg vorlag. Die Ermittlungen zum Einbruch in Mittelbuchen dauern indes an.

Pkw stößt mit Fußgänger zusammen

Hainburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger am späten Sonntagabend die Landesstraße 3065 und wurde von einem Pkw erfasst. Gegen 22.15 Uhr lief der 34-jährige Hainburger auf Höhe der Tankstelle in Klein-Krotzenburg über die Straße. Eine 46-jährige Frau aus Hainburg konnte dem Mann mit ihrem blauen VW Golf nicht mehr ausweichen. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 zu melden.

Gaststätteneinbrecher stahlen unter anderem Getränke und Fleischwaren

Freigericht/Neuses. Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag einiges aus einer Gaststätte in der Straße "Auf dem Rodfeld" abtransportiert. Zwischen 23.15 und 8 Uhr hatten die Diebe eine Tür zum Gastraum sowie ein Garagentor aufgebrochen. Anschließend stahlen sie Getränkekästen, Alkoholika sowie Fleisch- und Wurstwaren im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

kev/Polizei Südosthessen