Dettingen: Zwei unbeleuchtete Radfahrer stoßen zusammen

Außerdem konnte noch eine geringe Menge Marihuana und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Auch der in der Gegenrichtung fahrende 22-jährige Karlsteiner trug keinen Fahrradhelm. Beide verletzten sich leicht am Kopf und mußten sich in ärztliche Behandlung begeben. Ein Sachschaden entstand nicht. Der Kleinostheimer wurde nach Blutentnahme entlassen und wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des verbotenen Führens eines Einhandmessers angezeigt.

Sprinter angefahren und geflüchtet

Alzenau. Zwischen 28. Juni um 18 Uhr und 29. Juni um 7.30 Uhr parkte in Alzenau-Hörstein in der Straße Im Sand ein Leihwagen, genauer ein Mercedes Sprinter. Dieser wurde vermutlich beim Rangieren durch einen unbekannten Fahrzeuglenker auf der Fahrerseite angefahren. Der Verursacher, der vermutlich ein rotes Fahrzeug fuhr, flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Schöllkrippen. Zwischen 28. Juni um 23.00 Uhr und 29. Juni um 15 Uhr wurde in Schöllkrippen, Im Langenborn, das Kennzeichenschild von einer Yamaha aus der Halterung herausgebrochen und entwendet. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

Scheibe eingeschlagen

Westerngrund. Am Samstag gegen 1 Uhr konnte eine Anwohnerin eine Person beobachten, die offenbar mit einer Bierflasche in der Hand aus dem Fenster eines ehemaligen Stalls, der als Lager und Werkstatt genutzt wird, in der Hombachstraße kletterte. Vermutlich fand die betrunkene Person in der Dunkelheit den unversperrten Ausgang nicht mehr und schlug deshalb eine Scheibe ein, durch die er herauskletterte und beobachtet wurde. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Der unbekannte Täter ist etwa 35 Jahre alt, schlank, hatte lichtes Haupthaar, das zu einem Zopf zusammengebunden war und trug Vollbart.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau /mm