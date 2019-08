Der Polizei vor die Füße gefallen: Alkoholisierter Rollerfahrer kippt um

Am Donnerstag, gegen 13:24 Uhr, bestreifte ein Funkwagen der Polizeiinspektion Aschaffenburg die Würzburger Straße in Bessenbach. Hierbei kam den Beamten ein Rollerfahrer aus Richtung Aschaffenburg entgegen, der aufgrund des Rotlichts an der Kreuzung Dorfstraße/Würzburger Straße anhalten wollte. Hierbei kippte der 24-jährige Fahrer samt Kleinkraftrad um, woraufhin die Streifenbesatzung zu Hilfe eilte. Während der Hilfestellung war Alkoholgeruch feststellbar, weshalb ein Atemalkoholtest mit dem Rollerfahrer durchgeführt wurde. Da dieser einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wurde eine Weiterfahrt unterbunden und der 24-Jährige in ein Klinikum verbracht. Ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Während der Sachverhaltsaufnahme fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana auf. Des Weiteren konnte der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Auch nach seiner Entlassung beschäftigte er weiterhin die Streife. Bereits zwei Stunden später fiel er in Haibach in der Büchelbergstraße auf. Er hatte im Nachgang weiteren Alkohol konsumiert und pöbelte nun lautstark Passanten an und schrie umher. Da sich der Herr psychisch und emotional auffällig verhielt, wurde er in einer psychologischen Einrichtung untergebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Betäubungsmittelgesetz.

1000 Quadratmeter Wiese in Brand geraten

Laufach. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:15 Uhr, geriet in der Heigenbrückener Straße eine Wiesenfläche von 1000 Quadratmeter kurz gemähtem Gras in Brand. Die Laufacher Feuerwehr musste ausrücken um den Brand abzulöschen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Polizeiinspektion Aschaffenburg