Der Polizei-Report vom Michaelismessen-Samstag

Michaelismesse:

Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug

Im Rahmen des Trachtenumzuges stellten Beamte der Polizei Miltenberg das Dienstfahrzeug auf dem Parkplatz „Schwertfeger Tor“ ab. Beim Einfahren auf den Parkplatz touchierte ein Bus mit dem rechten Fahrzeugheck die linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Versuchter Diebstahl

Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr konnte ein 30-jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er zwei Leergutkästen vom Stapel hob und zum Abtransport bereitstellte. Der Mann konnte durch eine Streife kontrolliert und der Diebstahl verhindert werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

Gewahrsamnahme aufgrund Alkoholisierung

Eine 20-jährige Messebesucherin wurde aufgrund einer blutenden Wunde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Versorgung sowie die Feststellung der Identität wurde hierbei mehrfach durch den 44-jährigen Begleiter der Dame gestört, sodass diesem ein Platzverweis erteilt wurde. Dem Platzverweis kam der Mann jedoch nicht nach. Er verhielt sich zudem aggressiv und lief immer wieder auf die Straße, sodass er in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in den Hafträumen der PI Miltenberg verbrachte.

Gefährliche Körperverletzung

Etwa gegen 23:15 Uhr am Samstagabend kam es im Festzelt zu einer Körperverletzung, wobei ein bislang Unbekannter einem 20-jährigen Messebesucher bei einer Streitigkeit zuerst ins Gesicht schlug. Im weiteren Verlauf wurde dem 20-Jährigen zudem von hinten ein Bierkrug auf den Kopf geschlagen. Hierbei erlitt der Mann eine tiefe Kopfplatzwunde, sowie Prellungen und Hämatome im Gesicht. Anschließend wurde er ins KH nach Erlenbach verbracht. Bislang konnte der Täter nicht ermittelt werden, sodass die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Diebstahl aus Hosentasche

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr wurde einem 19-Jährigen sowohl die Geldbörse wie auch das Handy aus der Hosentasche gestohlen. Bislang liegen noch keine Hinweise auf einen Täter vor.

Neben den aufgeführten Straftaten kam es zudem zu zwei Hausfriedensbrüchen sowie einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Weiter wurden mehrere Messeverbote von unterschiedlicher Dauer ausgesprochen.

Außerdem wurden zwei Taschen samt Inhalt sowie 2 Schlüssel auf dem Messegelände aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Verkehrsgeschehen :

Wildunfall mit Motorrad

Schneeberg. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Schneeberg nach Hambrunn als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Yamahafahrer musste bremsen und kam zu Sturz. Er verletzte sich leicht an Ellenbogen, Hüfte und Handgelenk. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Unfallflucht

Miltenberg. Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr touchierte ein 81-Jähriger Skoda-Fahrer beim Rangieren einen geparkten Mazda. Der Skoda-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Vorfall bei der Polizei zu melden. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Verursacher jedoch ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Vorfahrtsverstoß

Großheubach. Am Samstagmorgen gegen 11:00 Uhr bog eine 29-jährige Audi-Fahrerin vom Klotzenhof kommend auf die St 2441 in Fahrtrichtung Großheubach ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 26-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte noch rechtzeitig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam aber dennoch zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann an beiden Händen und begab sich für eine ärztliche Untersuchung zum Arzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Fahrraddiebstahl

Miltenberg. In der Zeit von Freitag 21:00 Uhr bis Samstag 02:20 Uhr wurde aus dem Innenhof der Mehrzweckhalle in Miltenberg ein Fahrrad entwendet. Das Schloss, mit welchem das Fahrrad gesichert war, lag aufgerissen an der Stelle, an der zuvor noch das Fahrrad stand. Da bislang keine Hinweise auf einen Täter vorhanden sind bittet die Polizei Miltenberg um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei Miltenberg/mkl