Der Laurenzimesse-Polizeireport: 14-Jähriger betrunken, Streifenfahrzeug bespuckt, Kleidung an Ständen geklaut

Laurenzimesse, Freitag 9./10.08.19

Bereits um 21.40 Uhr musste ein 17-jähriger im Sanitätszelt behandelt werden. Dieser wurde zuvor von einer Gruppe von Jugendlichen herumgeschubst und anschließend auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt dabei eine Jochbeinprellung und Schürfwunden. Eine Person aus der Gruppe konnte anschließend noch festgestellt werden. Es handelt sich um einen 17jährigen aus dem Bereich Wertheim.

Tritt gegen Sicherheitsdienst

Gegen 00.00 kam es auf dem Festplatz zu einem Vorfall, an dem ein 20jähriger aus dem Bereich Lohr beteiligt war. Dieser wurde vom Sicherheitsdienst auf dem Gelände beobachtet, wie er offenbar einen Joint rauchte. Zwischen dem 20jährigen und dem Sicherheitsdienst kam es wegen des Vorfalls zu einem Handgemenge in dessen Verlauf auch zu einem Tritt des 20jährigen gegen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der dadurch verletzt wurde. Erschwerend kam hinzu, dass sich mehrere Jugendliche mit dem 20jährigen solidarisierten.

20-Jähriger durch Faustschläge verletzt

Am Samstagmorgen um 01.20 Uhr kam es in der Georg-Mayr-Str. zu einem Körperverletzungsdelikt. Drei junge Männern, darunter der 20-Jährige wurde dort auf einen Streit innerhalb einer Gruppe von Jugendlichen aufmerksam, unter denen sich auch zwei Mädchen befanden. Die Männer wollten deshalb den zwei Mädchen zu Hilfe kommen. Die Einmischung wurde jedoch von einem 19-Jährigen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht des 20jährigen beantwortet. Dieser erlitt dadurch eine stark blutende Nase und eine Verletzung am Auge.

Laurenzimesse, Samstag 10./11.08.19

Körperverletzung

Gegen 01.15 Uhr kam es am Zugang zum Festgelände in der Georg-Mayr-Str. zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ein 22-Jähriger hatte dort einen 19-Jährigen ins Gebüsch gestoßen und dann mit Fäusten auf diesen eingeschlagen. Der 22-Jährige wurde von einem Polizeibeamten vor Ort von seinem Opfer weggezogen werden. Der 19jährige erlitt Prellungen im Gesicht. Beide Männer waren alkoholisiert.

14-Jähriger alkoholisiert

Auf stolze 0,82 Promille brachte es ein 14jähriger Jugendlicher, der gegen 23.30 Uhr vom Sicherheitsdienst auf dem Festgelände festgestellt wurde. Dieser war offenbar alleine auf der Laurenzimesse gewesen. Der 14-Jährige wurde anschließend von der Streife an seine Mutter übergeben.

Streifenfahrzeug bespuckt

Gegen 23.35 Uhr wurde ein 21-Jähriger Mann dabei beobachtet, wie er gegen die Seitenscheibe eines auf der Laurenzimesse eingesetzten Streifenfahrzeugs spuckte. Der Mann war mit 1,30 Promille deutlich alkoholisiert. Gegen ihn wird wegen des Vorfalls Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Bekleidung aus Verkaufsständen entwendet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr wurden von aufmerksamen Zeugen zwei Männer beobachtet, die sich Bekleidung aus den Verkaufsständen aus der Laurenzimesse entwendeten. Nachdem die Männer die Zeugen bemerkten, versuchten diese davon zu rennen, einer der Täter konnte aber gestellt und an die Polizei übergeben werden. Es handelt sich um einen 23jährigen aus dem hiesigen Bereich. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Die Tatbestandsaufnahme ergab, dass an insgesamt sechs Verkaufsständen die Plane aufgerissen wurde. Aus zwei Ständen wurde Bekleidung im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Das Diebesgut konnte an die Besitzer zurückgegeben werden. Die Täter verursachten jedoch an den Buden Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/mkl