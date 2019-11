Decke in Marktheidenfelder Tiefgarage beschädigt

Damit richteten sie laut Polizei einen Schaden von 3000 € an der Deckenverkleidung an. In der Zeit von Samstag bis Sonntag wurde mit einem unbekannten Gegenstand im kompletten linken Teil der Tiefgarage die Deckenverkleidung beschädigt. Da die Garage teilweise videoüberwacht ist, dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Kreuzwertheim, OT Unterwittbach, Lkr. Main-Spessart

Mit 0,56 Promille war am Montagnachmittag ein 68-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann von der Polizei gegen 16 Uhr angehalten. Dabei nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahr. Nach Durchführung eines Atemalkoholtest wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Eine Anzeige folgt, sod ie Polizeidienstelle Marktheidenfeld.

(Polizei Marktheidenfeld/kick)