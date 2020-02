Darmstadt-Arheilgen: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Aus einem Altenwohnheim in Arheilgen wurde ein an Demenz leidender Bewohner, der sich nur wenig orientieren kann, vermisst. Er war zudem nicht der Witterung angepasst gekleidet. Nach einer intensiven Absuche des Heimes und der Umgebung durch Streifenbeamte des 3. Polizeireviers erfolgte der Hubschraubereinsatz. Dazu wurde eine Warn-/Vermisstenmeldung bei HessenWarn veröffentlicht. Der Vermisste konnte kurz vor 1 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Er hatte sich in einem Schrank in einem anderen Stockwerk des Heimes versteckt.

dc/Meldung der Polizei Südhessen