Dank engagiertem Zeugen - Unfallflucht in Mittelsinn aufgeklärt

Während der Unfallaufnahme kam ein 18-jähriger Autofahrer an die Unfallstelle. Er hatte den Unfall beobachtet und den flüchtigen Lkw-Fahrer verfolgt. Der Zeuge konnte den Beamten das Kennzeichen und den Standort des flüchtigen Lkw nennen. Der 44-jährige Fahrer des ausländischen Lkw wurde somit schnell ermittelt. Er räumte den Unfall ein. Gegen ihn wird Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2000,- Euro beziffert.

Wildunfälle

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch gegen 7 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 zwischen Rieneck und Burgsinn. Kurz vor der Berta-Kurve querte ein Reh die Fahrbahn. Dieses erwischte er frontal. Das Reh war sofort tot. Am VW Golf entstand massiver Frontschaden von geschätzt etwa 4000,- Euro.

Aura i.Sinngrund, Lkr. Main-Spessart Nur kurze Zeit später war die 63-jährige Fahrerin eines Schulbusses (Beförderung von Behinderten) auf der Staatsstraße 2303, zwischen Aura und Fellen, unterwegs. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Die Busfahrerin erfasste das Wild, welches bei dem Anstoß verstarb. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Aura -Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart Gegen 18.40 kam es auf der Kreisstraße MSP 19 zu einem weiteren Wildunfall. Bei Km 6,4 querte ein Reh die Fahrbahn und wurde frontal vom Pkw VW einer 41-jährigen Frau erfasst und getötet. Am Fahrzeug wurden die Motorhaube und die Stoßstange beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochabend, kurz vor 19.00 Uhr, erfasste eine 18-jährige Autofahrerin auf der B 26 zwischen Wernfeld und Gemünden einen Fuchs. Der Fuchs verstarb. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Rückwärts auf Auto aufgefahren

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch gegen 15.00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer den Heckenweg bergaufwärts. Aufgrund von Gegenverkehr musste er an einer Fahrbahnverengung anhalten. Um dem Gegenverkehr den Weg frei zu machen fuhr der 66-jährige rückwärts und übersah dabei eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden