Daimler-Fahrer fährt in Aschaffenburg Verkehrszeichen um und haut ab

Verkehrszeichen angefahren und abgehauen

Am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, verließ ein 68-Jähriger mit seinem Pkw Daimler die Parkgarage in der City-Galerie in der Goldbacher Straße. Hierbei streifte er das Warnzeichen auf der Verkehrsinsel, welche sich gegenüber befindet. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung bzw. Unfallaufnahme zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorgang und verständigte die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von 2.700 Euro. Der Mann muss sich in Kürze im Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 17-Jährigen auf dem Volksfestplatz in der Darmstädter Straße. Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand und zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Daimler wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt entnommen. Auf dem Beifahrersitz saß der 18-jährige Besitzer des Autos, angetrunken mit über einem Promille, der nun eine Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erhält.

Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr, verschwand vom Fahrradabstellplatz eines Fitness-Studios in der Schönbornstraße ein Rad der Marke Specialized, schwarz-rot, Zeitwert circa 1.600 Euro, welches mit einem Schloss gesichert war.

Betäubungsmittelverstoß

Um 19:30 Uhr überprüfte eine Polizeistreife am Mittwoch auf dem Kapuzinerplatz die Insassen eines geparkten Pkw VW. Hierbei entdeckten sie etwa fünf Gramm einer Kräutermischung, welche synthetische Cannabinoide enthielt, die zu den neuen psychoaktiven Stoffen zählen und dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt. Den Besitzer, einen 19-Jährigen aus einer Gemeinde im Altlandkreis Obernburg, erwartet ein Strafverfahren.

Vandalismus

Waldaschaff. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18.8. und Mittwoch, 28.8., 09:30 Uhr, entfernten unbekannte Täter eine Europa-Fahne, welche sich am Dorfplatz befand und zündeten sie am „Kauppenkreuz“ an. Außerdem wurde dort eine Sitzbank und ein Holzzaun beschädigt, sowie ein Mülleimer aus dem Boden gerissen. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Zeugen, welche Hinweise auf den/die Täter geben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg