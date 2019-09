Dachstuhl in Pflaumheim in Brand geraten

Kurz nach 21.30 Uhr wurden die Feuerwehr Großostheim und weitere Nachbarfeuerwehren zu einem Dachstuhlbrand in der Straße "Am Bergweg" im Großostheimer Ortsteil Pflaumheim alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen massive Flammen und Rauch aus dem Dachbereich. Die Bewohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig in Sicherheit bringen.

Aus bisher ungeklärten Gründen war es vermutlich in einer Dachgeschosswohnung zu dem Feuer gekommen, welches nach außen auf die Dachhaut übergriff. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen, aufwändiger gestalteten sich jedoch die Nachlöscharbeiten. Hierzu musste das Dach des Doppelhauses teilweise geöffnet werden, um an die verbliebenen Glutnester heranzukommen.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, lediglich zwei Personen wurden von einem Notarzt gesichtet, mussten aber nicht in Krankenhäuser eingeliefert werden. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe haben noch in der Nacht Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen.

Wohnhaus in Pflaumheim in Brand geraten

rah