Dachstuhl in Kleinwallstadt brennt

Kurz nach 8:30 Uhr ist ein Dachstuhlbrand in der Wallstraße gemeldet worden. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer hatte Rauch und Feuer bei dem Mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude bemerkt und den Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich noch eine Person im Gebäude. Sie wurde durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Den Brand selbst konnten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle bringen. Aufwändiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten, da das Feuer bereits aus der Dachgeschosswohnung auf den Dachstuhl übergegriffen hatte. Um die letzten Glutnester löschen zu können, mussten teilweise Dachziegel entfernt werden. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchgangsstraße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die Polizei lobte das vorbildliche Handeln des Radfahrers, der nicht nur den Notruf absetzte, sondern auch in das Gebäude ging, um die Anwohner zu warnen und mit einem Hausbewohner erste Löschversuche vornahm. Beide Männer wurden durch einen Notarzt durchgecheckt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben rund 70 Einsatzkräften der Feuerwehr aus Kleinwallstadt und den umliegenden Gemeinden, war auch der Rettungsdienst mit einem Notarzt, einer Schnelleinsatzgruppe und fünf Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere 10 000 Euro summieren. Noch am Vormittag haben Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache festzustellen. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.

rah/sob