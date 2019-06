Dachs ausgewichen  BMW Schrott

Kurz vor Mitternacht war die 19-Jährige auf der B469 in Richtung Seligenstadt unterwegs, als sie das tote Tier auf der Fahrbahn erkannte.

Beim Versuch auszuweichen, verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren BMW, kam nach rechts von der Bundesstraße ab und prallte in die Böschung. Während am Auto wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kamen die Fahrerin und zwei 20- und 21-jährige Begleiterinnen mit leichten Verletzungen davon. Alle Drei wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Trennfurt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Ralf Hettler