Dachboden in Kreuzwertheim brannte

Gegen 23:00 Uhr stellte der Hausbesitzer erst Brandgeruch und anschließend Rauch im Dachboden fest, welcher bereits an der Giebelseite zwischen Wand und Dach austrat. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kreuzwertheim, Wiebelbach und Hasloch waren mit insgesamt 30 Mann vor Ort und hatten gegen 00:30 Uhr das Feuer gelöscht. Die Flockenwärmedämmung hatte an insgesamt drei Stellen in der Wand geglimmt. Der Brand wurde vermutlich fahrlässig verursacht, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mountainbike gefunden

Hasloch: In der Bahnhofstraße wurde am Donnertagabend ein schwarzes Mountainbike der Marke Cult-MTSPORT (Hardtail) gefunden. Das offensichtlich herrenlose Fahrrad fiel einer Polizeistreife gegen 23:00 Uhr im Industriegebiet auf. Es hat 26“-Weißbandräder und eine 21-Gänge-Schaltung. Der rechtmäßige Eigentümer möge sich bei der PI Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 melden.

1000 Euro Schaden an geparktem Auto

Marktheidenfeld: Ein geparktes Auto wurde am Donnerstag beschädigt. Der schwarze Toyota RAV 4 stand von 14:40 bis 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Georg-Mayr-Straße. Ein unbekannter Täter verursachte einen etwa 20 cm langen Kratzer an der Heckklappe. Der Wagen stand im hinteren Teil des gepflasterten Hofs. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Angeblicher Microsoftanrufer

Zu mehreren Anrufen eines angeblichen Microsoftmitarbeiters kam es am Mittwoch und Donnerstag. Unter Angabe, dass vermutlich sein PC „gehackt“ worden sei, wurde ein Mann am Telefon dazu überredet, dass er das Aufspielen einer Fernwartungssoftware zu Reparaturzwecken zuließ. Als der unbekannte Anrufer dann verlangte, dass der Geschädigte sein Online-Banking öffnen sollte, wurde dieser skeptisch, nahm seinen Computer vom Strom und setzte sich mit der Polizei in Verbindung. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor Auskünften am Telefon gegenüber unbekannten Anrufern. Bankinstitute sowie seriöse Firmen werden ihre Anfragen immer schriftlich stellen. Unser Dossier zu diesem Thema findet sich hier.

Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Erlenbach: Zwei Kfz-Kennzeichen im Wert von 100 € wurden in der Nacht zum Donnerstag von einem Pkw Daimler-Benz gestohlen. Der Wagen stand auf der freizugänglichen Ausstellungsfläche eines Autohändlers „Am Bäuerleinsberg“. Des Weiteren wurden Kennzeichen und Werbeschilder von Autos abmontiert, unter andere Fahrzeuge gelegt bzw. auf das Firmengelände geworfen. Ein Schaden an den Fahrzeugen entstand nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geparkter Audi zerkratzt

Marktheidenfeld: Einen Schaden in Höhe von 3500 € richtete ein unbekannter Täter an einem in der Ringstraße geparkten weißen Audi A 1 an. Mit einem scharfkantigen Gegenstand wurde der Wagen rundum zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld