DJ randaliert auf Abifeier in Alzenau

Nachdem der DJ von den Security-Mitarbeitern aufgefordert wurde die Musik zu beenden, reagierte er äußerst aggressiv. Einen Mitarbeiter stieß er zu Seite, einen weiteren versuchte er mit dem Mikrofon zu schlagen und einen Kopfstoß zu verpassen. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er durch drei Sicherheitsbedienstete gefesselt und fixiert werden. Selbst bei Eintreffen zweier Streifenbesatzungen versuchte er Kopfstöße zu verpassen und die Security zu bespucken. Nach langem Zureden ließ sich der betrunkene Beschuldigte beruhigen und verließ die Veranstaltung. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Mit E-Bike gestürzt

Alzenau: Einen Armbruch erlitt eine 56-jährige E-Bike Fahrerin bei einem Sturz am Freitag gegen 12 Uhr in der Hanauer Straße. Sie wollte einem nachfolgenden Pkw das Überholen erleichtern und kam zu nahe an die Bordsteinabsenkung. Hierbei verdrehte sich der Vorderreifen und die Dame stürzte auf den Boden. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Wasserlos verbracht.

Lkw schiebt drei Fahrzeuge zusammen

Alzenau-Michelbach: Einen hohen Sachschaden verursachte der Fahrer eines Sattelzuges mit Anhänger beim Abbiegen von dem Streuweg in die Hirtenwiese. Gegen 13 Uhr bog der Verursacher in zu engem Bogen nach rechts ab und blieb mit seinem Lkw an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Hyundai hängen. Diesen schob er auf den davor geparkten Pkw BMW, welcher wiederrum an einen Pkw Renault stieß. Zudem wurde ein Zaun eines privaten Grundstücks beschädigt. Der Pkw BMW und der Pkw Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 20000 Euro.

Arbeiter zwischen Mauer und Müllfahrzeug eingeklemmt

Karlstein-Dettingen: Ein 33-jähriger Arbeiter eines Müllabfuhrunternehmens wollte gegen 12.20 Uhr in der Sudetenstraße das Trittbrett eines Müllfahrzeugs einklappen, da dieses drohte beim Abbiegen an einer Hausmauer hängenzubleiben. Hierbei wurde der Kopf des Angestellten zwischen dem Fahrzeug und der Mauer eingeklemmt. Der Fahrer bemerkte den Unfall, stoppte den Lkw und konnte seinen Arbeitskollegen befreien. Der Eingeklemmte erlitt eine Risswunde und Prellungen am Kopf. Ein zunächst verständigter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg. An der Hausmauer und dem Trittbrett entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen an Autobahnauffahrt

Alzenau: Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr am Freitag gegen 7.30 Uhr die Staatsstraße 2305, als er an der Autobahnauffahrt plötzlich stark abbremste um zu wenden. Der dahinter fahrende Kleintransporter bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 15000 Euro und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht durch unbekannten Lkw

Karlstein-Dettingen: Im Laufe der letzten Woche wurde ein in der Dürerstraße abgestellter, silberner Pkw VW Golf beschädigt. Aufgrund der Anstoßhöhe dürfte ein Lkw als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Gartenmauer beschädigt-Verursacher gesucht

Mömbris-Schimborn: Am Freitag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 10.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in dem Hohlweg eine Gartenmauer. Den Spuren zu Folge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw oder einen Anhänger handeln.

vd/Polizei Alzenau