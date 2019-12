Crash zwischen BMW und Audi bei Wertheim: Mehrere Verletzte und hoher Schaden

Ein 18-Jähriger war in seinem 1er BMW von Kembach in Richtung Höhefeld unterwegs, ein 46-jähriger Audi-Fahrer befuhr zeitgleich die Strecke zwischen Urphar und Böttigheim. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es dann gegen 11.15 Uhr zur Kollision. Der BMW-Fahrer übersah wohl ein Stoppschild und querte ohne Anzuhalten die Fahrbahn des Audis, der vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Audi im Straßengraben landete. Bei dem Unfall wurden der Beifahrer im BMW und zwei Personen, die im Audi auf der Rückbank saßen leicht verletzt. Sie wurden von Rettungswagen in Kliniken gebracht. An jedem der beteiligten Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Keiner der Wagen war mehr fahrbereit.

Wertheim: Einbrecher unterwegs

Aufmerksame Nachbarn entdeckten am Sonntagvormittag einen Einbruch in ein Wohnhaus in Wertheim-Urphar. Gegen 11 Uhr bemerkte eine Anwohnerin ein offenes Fenster an einem Anwesen in der Kellriesenstraße und verständigte die Bewohner, die daraufhin die Polizei riefen. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, Zugang zum Haus verschafft und mehrere Zimmer durchwühlt. Danach verließen die Täter das Haus wieder über ein Kellerfenster. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zur oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.