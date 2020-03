Corona: Rund 40 Polizeieinsätze im Mainviereck

Aschaffenburg. Bereits am Montagabend drohte ein 27-Jähriger in einem Streitgespräch damit mit Corona infiziert zu sein. Im weiteren Verlauf tat er so, als ob er Husten müsste und spuckte einer 39-Jährigen gegen den Rücken

Aschaffenburg. Ebenfalls bereits am Montagvormittag war es zwischen einer 67-Jährigen und einem Unbekannten in der Goldbacher Straße zu einem Streit gekommen. Dabei hatte ein bislang unbekannter Mann der Frau ins Gesicht gehustet. Bei der Ausweichbewegung stolperte die Geschädigte über einen Sonnenschirmständer und stürzte. Sie erlitt in Folge des Sturzes verschiedenste Abschürfungen und einen Bruch der linken Hand. Der Täter flüchtete, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Aschaffenburg .Zum gemeinsamen Alkoholkonsum trafen sich am Donnerstagabend fünf Personen hinter dem Penny- Markt in der Müllerstraße.

Kleinwallstadt. Am Donnerstagnachmittag hatten sich sieben Männer am Waldrand oberhalb von Kleinwallstadt, in Verlängerung des Plattenbergwegs niedergelassen, um gemeinsam Shisha zu rauchen. Sie meinten, dass sie den Ausgangsbeschränkungen Genüge getan hätten, indem sie sich abseits von Wohngebieten aufhielten. Nach Belehrung durch die eingesetzte Streife zeigten sie sich einsichtig und entfernten sich im Beisein der Streife.

Mainaschaff. Fünf Personen, die in keinem gemeinsamen Hausstand leben, hatten sich am Donnerstagabend am Parkplatz im Holzweg getroffen und somit gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen. Sie gaben an befreundet zu sein und sich verabredet zu haben.

Alzenau. Dank eines Hinweises stellte die Polizei Alzenau am Freitagvormittag fest, dass eine 39-Jährige über eBay-Kleinanzeigen weiterhin Termine zur Wimpernvolumenbehandlung anbot. Die Betroffene räumte ein, ihrem angemeldeten Kleingewerbe in ihrer Wohnung weiterhin nachgegangen zu sein, da sie die rechtliche Regelung nicht verstanden hatte.

Dringende Bitte der unterfränkischen Polizei:

Die Einhaltung der Bayerischen Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie ist absolut notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bitte bleiben Sie zu Hause! Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur beim Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu gehört z. B. seinem Beruf nachzugehen, ein Arztbesuch und zum Einkaufen zu gehen. Die Bestimmungen im Einzelnen finden Sie im Internet unter folgendem Link:

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/20200320_av_stmgp_ausgangsbeschraenkung.pdf

Bitte helfen Sie mit, den weltweiten Virus einzudämmen und bleiben Sie vor allem gesund!

mci / Quelle: Polizei Unterfranken