Corona-Kontrolle: Junger Mann beschimpft Polizistin als "Fotze"

Der 22jährige hat sich dadurch eine Strafanzeige wegen Beleidigung eingehandelt. Insgesamt erreichten die Polizei Obernburg am Samstag zahlreiche Mitteilungen über Personen, die sich trotz der Ausgangsbeschränkungen in Gruppen zusammengefunden hatten. Es wurden insgesamt 20 Anzeigen erstattet. Für das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund erwartet die Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro, sofern es sich um den ersten Verstoß handelt.

Fahrrad entwendet

Klingenberg a. Main, Lkr. Miltenberg. Von Freitag- auf Samstagnacht ist in der Rosenbergstraße ein E-Bike entwendet worden. Das Rad war vor dem Anwesen Nr. 26 mit Schloss gesichert und ohne Akku abgestellt. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke NCM, Typ Moscow48V in der Farbe silber/blau.

Lkw angefahren und abgehauen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Ein im Rüttelweg geparkter Lkw ist von einem anderen Lkw angefahren worden, dessen Fahrer sich offenbar nach dem Unfall aus dem Staub gemacht hat. Der Fahrer des beschädigten Lkw stellte den Schaden an der Front seiner Sattelzugmaschine am Samstag um 17 Uhr fest. Der Lkw hatte dort seit Freitag 17 Uhr geparkt. Bei dem Anstoß wurde die Front beschädigt und der Kühler war ausgelaufen. Offenbar war ein anderer Lkw rückwärts dagegen gefahren.

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Samstagnachmittag stellte die Besitzerin eines Porsches fest, dass jemand ihr Fahrzeug beschädigt hatte. Es stand vom Mittwoch, dem 25. März bis am letzten Samstag im Hof eines Anwesens im Hollerweg. Ein noch Unbekannter hatte einen Reifen zerstochen und das Verdeck aufgeschlitzt. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Abfall in der Natur entsorgt

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Eine größere Menge Bauabfälle hatte ein noch Unbekannter am Samstag um 12 Uhr in der Natur entsorgt. Der Müll wurde direkt vor der Betriebszufahrt des Solarparks zwischen Mechenhard und Schmachtenberg abgekippt. Es handelt sich um Verteilerkästen, Montagekleberkartuschen, Plastikeimer und auch teilweise Werkzeuge wie Meißel.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06022/6290 entgegen.

Polizei Obernburg

Auto schneidet Radler, Radler stürzt

Großheubach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein 23jähriger polnischer Radfahrer im Bereich der Röllfelder Straße und zog sich hierbei leichtere Verletzungen zu, da er auf sein Gesicht stürzte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,97mg/l. Der Radfahrer wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung und Blutentnahme ins Klinikum Erlenbach verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr.

Er gab zudem an, von einem entgegenkommenden dunklen PKW AUDI „geschnitten“ worden zu sein, welcher unmittelbar vor ihm in den Klingenweg abgebogen sei. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

Mit Opel gegen Laterne geprallt

Großheubach. Am Samstagabend befuhr ein 28jähriger mit seinem PKW Opel die Miltenberger Straße in Richtung Miltenberg. Im Kreisverkehr kam er in der ersten Ausfahrt von der Fahrbahn ab und fuhr hierbei eine Laterne, sowie ein Verkehrszeichen um. Nach dem Zusammenstoß fuhr er weiter in die Seegärten und stellte dort seinen PKW ab, da dieser massiv beschädigt war und Betriebsstoffe austraten. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,28mg/l. Daher wurde der Fahrzeugführer zu hiesiger PI verbracht und eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung der Fahrerlaubnis durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren. Die Reinigung der Fahrbahn wurde durch die FFW Großheubach veranlasst.

Spiegel abgetreten

Miltenberg. Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr trat ein amtsbekannter 28jähriger Radfahrer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines im Fährweg abgestellten PKW VW ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600€. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

Polizei Miltenberg