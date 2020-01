Collenberg: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Montag, kurz nach 13 Uhr, wollte auf der Kirschfurter Straße ein Suzuki-Fahrer nach links in eine Einfahrt einbiegen. Allerdings musste er verkehrsbedingt warten. Ein dahinterstehender Audi-Fahrer und Subaru-Fahrer mussten ebenfalls warten. Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender Ford-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf die wartenden Autos auf. Dabei wurde eine Beifahrerin im Audi leichtverletzt und musste ins Krankenhaus Miltenberg verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Ladendieb erwischt

Miltenberg. Ein Parfüm im Wert von 95 Euro versuchte ein 21-Jähriger am Montag, gegen 16:45 Uhr, in einem Geschäft in der Hauptstraße, an der Kasse, vorbeizuschmuggeln. Dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin, welche den Diebstahl beobachtete, konnte dies vereitelt werden. Den aus Miltenberg stammenden Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Straßenschild gestreift und weitergefahren

Dorfprozelten. Bereits am vergangenen Dienstag begann ein bis dato unbekannter Führer eines Lasters eine Unfallflucht, an der Einmündung Industriestraße, zur Staatsstraße 2315. Der Laster-Fahrer beschädigte ein Verkehrszeichen, stieg aus und betrachtete sich das beschädigte Straßenschild, stieg wieder ein und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete dies und notierte sich das Kennzeichen. Bei dem Halter, eine Firma aus Berlin, werden nun die erforderlichen Ermittlungen durchgeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg/xere