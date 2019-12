Christbäume in Mittelsinn verbrannt

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Christbaumhändler gerade dabei war auf einer Wiese neben dem Sportplatz ca. 100 zum Teil noch mit einem Kunststoffnetz eingepackte Christbäume zu verbrennen. Das Feuer wurde auf Anordnung der Polizei kontrolliert abgebrannt. Es folgt eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz.

Mehrere Wildunfälle

Burgsinn: Am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Ford Focus von Burgsinn kommend in Richtung Fellen und erfasste dabei einen Hasen auf der Fahrbahn. Der Schaden am Pkw Ford Focus wird auf ca. 1000,- Euro beziffert.

Karsbach: Am Samstagvormittag fuhr eine 46-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2434 von Aschenroth in Richtung Seifriedsburg. Bei Km 4,1 querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw Hyundai erfasst und getötet. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachsachen wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Gemünden: Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr befuhr eine 44-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Gräfendorf. In einer langgezogenen Kurve querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw VW Golf der Frau frontal erfasst.

Geparktes Auto angefahren und beschädigt

Gemünden: Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits am 24.12.2019, im Zeitraum von 15.00 bis 15.10 Uhr, ein Pkw Dacia in der Grautalstraße beschädigt. Der 51-jährigen Fahrzeughalter hatte das Fahrzeug vor seinem Wohnanwesen abgestellt. Als er um 15:10 Uhr zu seinem Dacia zurückkam, stellte er fest, dass das Spiegelglas des linken Außenspiegels auf der Straße lag und der Spiegel nach umgeklappt war. An der Fahrerseite konnte zudem eine kleine Delle festgestellt werden. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro ausgegangen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geldautomat beschädigt

Gemünden: In der Nacht zum Sonntag wurde in der Sparkassenfiliale in Obertorstraße das Display eines Geldautomaten beschädigt. Der Automat ist nicht mehr betriebsbereit. Der Gesamtschaden am Automat wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden