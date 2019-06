Chihuahua in Kreuzwertheim gefunden - Herrechen gesucht

Am Montag, gegen 20:30 Uhr, wurde ein kleiner Hund auf der Spessartbrücke in Richtung Wertheim gefunden. Der dunkelbraun-schwarze Chihuahua trug kein Halsband. Es handelt sich um einen unkastrierten Rüden, etwa 3 bis 5 Jahre alt und auffällig ist, dass er offensichtlich auf dem rechten Auge blind ist. Der Hund kann nun im Tierheim Lohr von seinem Eigentümer abgeholt werden.

Betrug bei Motorrad-Kauf - 2000 Euro abgezockt

Roden , Lkr. Main-Spessart Zu einem Warenbetrug beim Motorrad-Kauf kam es am Montag, 03.06.2019. Der Geschädigte kaufte bei Autoscout24.de ein Motorrad der Marke Kawasaki, Typ VN1500, zu einem Preis von 4000 €. Der Verkäufer gab im Verkaufsgespräch an, dass er sich derzeit in Finnland befinden würde. Das Motorrad könne aber über eine Spedition nach Deutschland gebracht werden. Hierfür müssten als Anzahlung 2000 € an die Spedition überwiesen werden. Der Käufer tat dies zuversichtlich. Einige Tage später sollte er dann aufgrund von zollrechtlichen Bestimmung den vollen Kaufpreis bezahlen, damit es „weiter geht“. Daraufhin brach der Geschädigte den Kauf ab, verlangte sein Geld zurück und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Spiegel an Caddy in Hasloch bgetreten

Hasloch, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Montag wurde der linke Außenspiegel eines weißen VW Caddy abgetreten. Der Wagen stand in der Brunngasse. Der Schaden wird mit 300 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.