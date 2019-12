Carport in Klingenberg-Trennfurt komplett ausgebrannt

gegen 1.10 Uhr wurden die Feuerwehren aus Trennfurt und Klingenberg zu dem Brand in der Straße „Im Tal“ alarmiert. Heller Feuerschein zeigte den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt den Weg. Als die Einsatzkräfte eintrafen stand der freistehende Carport bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer griff unter anderem auf ein Auto und einen angrenzenden Hühnerstall über. Die Tiere konnten durch die Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehren aus Klingenberg und Trennfurt hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Obernburg, in Absprache mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg, geführt.

rah/Bericht der Polizei Obernburg