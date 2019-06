Busfahrer quert die A3 zu Fuß - um Bus auf der Gegenseite zu erwischen

Ein Fußgänger löste am Freitagnachmittag einen Einsatz auf der A3 in beide Fahrtrichtungen aus. Mehrere Mitteilungen erreichten die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, dass im Bereich Waldaschaff eine männliche Person von der Fahrbahn Richtung Frankfurt auf die Fahrbahn in Richtung Passau überwechseln wolle. Beide Fahrbahnen sind hier jeweils mit vier Spuren ausgebaut und es herrschte zu diesem Zeitpunkt keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Bei der Überprüfung konnte ein Kraftomnibus festgestellt werden, welcher mit Warnblinkanlage soeben den Standstreifen in Richtung Nürnberg verlassen hatte. Personen wurden nicht auf den Fahrbahnen gesichtet. Bei der darauffolgenden Kontrolle des Reisebusses aus dem Landkeis Weißenburg-Gunzenhausen gab der zweite Busfahrer an, dass er die Fahrbahn fußläufig überquert hätte. Der banale Grund: Er sei ebenfalls zweiter Busfahrer bei einer Fahrt zur gleichen Zeit in Richtung Frankfurt gewesen. In Aschaffenburg wollte der Mann in den nun kontrollierten Bus in Richtung Nürnberg einsteigen.

Wegen eines Staus konnte der Zeitplan jedoch nicht mehr eingehalten werden und so entschied man sich für einen schnellen Wechsel auf der Autobahn. Aufgrund der gefährlichen Leichtsinnigkeit der Beteiligten wird eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörden versandt. Den Fußgänger erwartet zudem eine Vorladung zum Verkehrserziehungsunterricht, da er sich uneinsichtig zeigte.

Ein Verletzter nach Auffahrunfall

Waldaschaff, Kreis Aschaffenburg: Ein tschechischer Kraftomnibus befuhr zum frühen Freitagnachmittag die A3 in Richtung Frankfurt am Main, als ein Pkw Opel aus Unachtsamkeit in das Heck des Busses stieß. Während die Insassen des Reisebusses unverletzt blieben, erlitt die 76- Jährige Beifahrerin des Unfallverursachers ein Schleudertrauma. Diese musste zur weiteren Versorgung in das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau verbracht werden. Der Pkw des 78-jährigen Herrn aus dem Kreis Aschaffenburg wurde durch den Aufprall so stark deformiert, dass er abgeschleppt werden musste. Aufgrund einer Fahrstreifensperrung kam es zu zähfließendem Verkehr. Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallörtlichkeit ab.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Goldbach, Kreis Aschaffenburg: Am frühen Samstagmorgen stach ein Pkw Skoda einer Streifenbesatzung ins Auge, als er die A3 in Richtung Nürnberg befuhr. Eine durchgeführte Kontrolle ergab, dass der 23-Jährige Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurde im Fahrzeuginneren Marihuana aufgefunden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Den Herrn aus dem Raum Aschaffenburg erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei meldet außerdem: Im Berichtszeitraum ereigneten sich auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain insgesamt zwei einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 4300 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

Polizei Aschaffenburg-Hösbach/kick