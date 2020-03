Bus streift Leitplanke in Marktheidenfeld

Der Bus wurde auf der gesamten Länge verkratzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Mit Betäubungsmittel unterwegs und gegen Ausgangsbeschränkung verstoßen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Im Rahmen einer Personenkontrolle am Mittwoch, 9.15 Uhr, in der Ringstraße hinsichtlich der Befolgung der Ausgangsbeschränkungen fiel der Streife auf, dass ein 21-Jähriger bei Annäherung der Polizei etwas weggeworfen hatte. Es stellte sich heraus, dass dies geringe Mengen an Amfetamin, Marihuana und Ecstasy waren, weshalb Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet wurde. Da der junge Mann zu Besuch bei einem Freund war, verstieß er gegen die Ausgangsbeschränkungen, weshalb ihn zudem noch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erwartet.

Geparkter Wagen rollt gegen geparktes Auto

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart Auf einem Kundenparkplatz in der Lengfurter Straße rollte am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, ein nicht gegen Wegrollen gesicherter Pkw gegen einen gegenüber geparkten Pkw. Ob hierbei Schaden entstanden ist, muss noch in einer Werkstatt überprüft werden.

