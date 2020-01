Bus rutscht bei Karlstadt in den Graben

Am Freitag gegen 6.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger Busfahrer von Halsbach über eine Verbindungsstraße zur Staatstraße 2435. Zu diesem Zeitpunkt war die Straße aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse glatt. An der Einmündung verringerte der Fahrer zu spät seine Geschwindigkeit und musste eine Vollbremsung durchführen. Dies hatte zur Folge, dass die Räder blockierten und der Linienbus über die Einmündung und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunterrutschte.

Zu diesem Zeitpunkt war der Bus mit einigen Fahrgästen besetzt. Eine Person wurde leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus. Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit. Des Weiteren entstand ein Flurschaden. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.300 Euro. Ein Ersatzbus musste die Weiterfahrt übernehmen.

Von Fahrbahn gerutscht und überschlagen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag kam gegen 16.25 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2437 zwischen Duttenbrunn und Zellingen in einer Linkskurve auf feuchter Fahrbahn zunächst nach rechts auf das Bankett und beschädigte hierbei einen Leitpfosten. Anschließend kam er nach links von der Straße ab. Sein Pkw überschlug sich und kam auf einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Mercedes rutscht in Leitplanke

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein weiterer Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ereignete sich bereits zuvor am Freitag gegen 12.55 Uhr, als ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreisstraße 8 in Fahrtrichtung Stetten befuhr. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Leitplankenfelder, welche hierdurch beschädigt wurden. Der wagenwar nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 9.000,- Euro. Auch hier hatte der Fahrer Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Geparkten Wagen beschädigt und geflüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am 09.01.2020, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde ein Pkw Skoda Octavia beschädigt, welcher auf einem Parkplatz am Tiefen Weg in Karlstadt parkte. Das Fahrzeug wurde am rechten Kotflügel und an der Beifahrertüre eingedellt und verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1.500,- Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zur Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Zellingen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Ein 60-jähriger Autofahrer übersah mit seinem Ford Transit am Freitag gegen 08:30 Uhr in Zellingen, beim Abbiegen von der Eichenstraße auf die Staatsstraße 2299 einen dort in Richtung Leinach fahrenden VW Golf. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.200,- Euro. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Bremse und Keile an Anhängern gelöst

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, löste unbekannter Täter die Feststellbremsen von zwei Doppelachs-Anhängern und entfernte die Unterlegkeile. Die Anhänger waren zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß im Ölmühlweg in Arnstein abgestellt. Die Anhänger rollten auf der leicht abschüssigen Straße einige Meter zurück und verkeilten sich ineinander. Es entstanden Kratzer und Dellen. Der Sachschaden beträgt ca. 350,- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt